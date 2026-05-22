Gradiška: Sastanak o funkcionisanju carinskog terminala i novog prelaza

ATV
22.05.2026 13:42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза
U Gradišci je u toku sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH i svih učesnika u carinskim postupcima na kojem se razgovara o funkcionisanju carinskog terminala i novog graničnog prelaza.

Sastanku na carinskom terminalu, osim predstavnika UIO, prisustvuju predstavnici Inspektorata Republike Srpske, Privredne komore i Udruženja poslodavaca Republike Srpske, zatim Kancelarije za veterinarstvo i zaštitu zdravlja bilja BiH, špeditera u Gradišci, te Spoljnotrgovinske komore BiH.

Novi most koji je otvoren u utorak, 19. maja, biće korišten tokom obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do koje je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora UIO iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

