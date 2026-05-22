Prije 24 godine OHR nametnuo zakone o zastavu, grbu i himni

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH 23. maja 2001. godine usvojio 11 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik.

Nametnuti su zakoni o zastavi, grbu, himni, putnim ispravama BiH, te Graničnoj službi.

Među nametnutim zakonima bili su i oni o standardizaciji, mjeriteljstvu, institutu za standarde, mjernim jedinicama, akreditovanju, te imovini Zavoda za zapošljavanje BiH.

Visoki predstavnik u BiH i njegova kacelarija nikada nisu dobili ovlaštenja da nameću zakone, smjenjuju pojedinice ili donose bilo šta što bi imalo zakonodavnu osnovu, prenosi Srna.

Spor o štetnosti postojanja OHR-a i njegovim nelegitimnim odlukama, kojima se narušavaju Dejtonski sporazum i Ustav BiH, traje i danas.