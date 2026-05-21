Novi ugovor o graničnim prelazima za lakši prelazak i bolju kontrolu granice

ATV
21.05.2026 14:45

камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, koji će ojačati saradnju dvije zemlje, te obezbijediti uslove za lakši prelazak granice i za efikasan sistem kontrole.

Predloženim ugovorom definisano je šest graničnih prelaza za međunarodni putni promet putnika i robe koja, u skladu sa mjerodavnim zakonodavstvima ugovornih stranaka, podliježe inspekcijskim kontrolama i nadzoru, te 17 graničnih prelaza za međunarodni putni promet putnika i robe.

Definisano je i pet graničnih prelaza za međunarodni željeznički promet putnika i robe, te 20 graničnih prelaza za međunarodni putni promet putnika i 10 stalnih graničnih prelaza za pogranični promet, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Камиони, блокаде

BiH

Hrvatska uvodi dugoročne vize za vozače iz BiH: Važan prvi korak, ali ne i konačno rješenje

Usvojeni dokument Ministarstvo bezbjednosti dostaviće Predsjedništvu BiH u dalju proceduru odlučivanja, uz prijedlog da se za potpisnicu odredi predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, prenosi Srna.

Ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima previđa njegovu privremenu primjena od datuma potpisivanja.

Iz Savjeta ministara podsjećaju da su pregovori za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima započeli krajem 2025. godine, a pozitivno su okončani krajem februara ove godine.

