Cvijanović: Fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da su Austrougari gradili vodovod 1970-ih u Banjaluci.

"Alal vjera, gradonačelniče. Šta je sljedeće, Rimljani izgradili auto-put prema Doboju?", upitala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 21, 2026

Cvijanovićeva je objavila i dio intervjua u kojem je Stanivuković naveo da rade distributivnu mrežu i austrougarski vodovod koji je od 1970-tih godina.

"Mi radimo distributivnu mrežu, radimo austrougarski vodovod koji je od 1970-tih godina, već 50 godina star, Austrougari kako su postavljali i tako dalje", rekao je Stanivuković u dijelu intevjua koji je objavila Cvijanovićeva.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u emisiji Telering imao je lapsus, a koji je ubrzo postao predmet šale na društvenim mrežama.

„Danas kada pričamo o projektu Gospodske, on ne valja, a mi dole radimo i distributivnu mrežu. Radimo Austrougarski vodovod, koji je od 1970. koje, već 50 godina star, Austrougari kako su postavljali“, rekao je gradonačelnik Banjaluke.