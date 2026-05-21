Crnković: Hrvatska objavila dokument koji dokazuje da su ključne faze projekta "gurali iza zatvorenih vrata"

Predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada Mario Crnković izjavio je da je izvještaj o relazaciji programa rada hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško direktan dokaz da je Hrvatska već uveliko u ovom projektu.

"Riječ je o zvaničnom izvještaju o realizaciji programa rada i finansijskom izvještaju za 2025. godinu, koji nedvosmisleno potvrđuje da je projekat na Čerkezovcu već do kraja 2025. godine daleko odmakao. Dok su u Ženevi neuspješno pokušavali sve uvjeravati da će BiH biti uključena `dovoljno rano`, njihov sopstveni dokument pokazuje da je ključne faze projekta Hrvatska već odavno gurala iza zatvorenih vrata, bez stvarnog i pravovremenog uključivanja BiH", rekao je on za Srnu.

Crnković je dodao da je Hrvatska ovaj dokument objavila sa zakašnjenjem od tri mjeseca i to odmah ujutro nakon završetka suočavanja delegacija u Ženevi.

Prema njegovim riječima, iz izvještaja se vidi da je studija uticaja bila završena i poslata na završnu recenziju, da je glavni projekat bio gotovo završen, da su sigurnosne analize već pregledali stručnjaci IAEA, dok su na lokaciji već uklanjani objekti i vođene konkretne pripreme za transport i smještaj radioaktivnog otpada.

"To znači da ovo više nije bio `projekat u početnoj fazi`, nego projekat koji je faktički već bio pripremljen za realizaciju. Ovd‌je je suština problema vrlo jasna, ne možete govoriti da će BiH i njena javnost biti uključene tamo nekad, a da istovremeno projekat već tehnički, logistički i institucionalno dovedete skoro do kraja", smatra Crnković.

On je naveo da službeni izveštaj koji su objavili u trenutku dok se delegacija BiH nije vratila iz Ženeve ruši i posljednje temelje odbrane koju su neuspješno pokušali prezentovati.

"Sami jasno pokazuju i dokazuju da je projekat već bio ozbiljno pripremljen, dok su prava BiH i pogođene javnosti izgurana u kasniju, slabiju i praktično zakašnjelu fazu", rekao je Crnković.

On je dodao da je važno praviti jasnu razliku između onih koji, "predstavljajući se kao Hrvatska, iz vlastitih interesa guraju radioaktivni otpad na samu granicu sa BiH i susjedne zemlje sa kojom treba graditi dobrosusjedske odnose".

"Dosta se njih u ovom procesu krije iza države, ali prije ili kasnije, moraće odgovarati svojoj zemlji, a onda i nama. Naša dužnost je da u odbranu prava na život idemo beskompromisno, bez oklijevanja pred sve međunarodne adrese, od sudova do Ujedinjenih nacija", poručio je Crnković.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucuionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH