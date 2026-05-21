Policija u Vladi USK, na meti dva ministra

21.05.2026 11:33

Полиција у Влади УСК, на мети два министра
Pripadnici MUP USK a započeli su rano jutros, 21. maja, po nalogu Tužilaštva USK akciju kojom se pretresaju prostorije Vlade USK.

Pod istragom Tužilaštva USK je više osoba, među njima i nekoliko SDP-ovih ministara.

"Pretresi se vrše po naredbi Opštinskog suda. Pretresi se vrše na više lokacija u Velikoj Kladuši i Bihaću zbog sumnje na primanje nagrade ili drugog oblika koristi", potvrdila je za portal Radiosarajevo.ba Jasmina Kulenović iz Tužilaštva USK.

Prema nezvaničnim informacijama, policija pretresa kabinete ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, te ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije. Oba su kadrovi SDP-a.

Pod istragom su zbog nezakonitog zapošljavanja.

