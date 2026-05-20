Napao majku i prijetio joj ubistvom: Uhapšen nasilnik u Šapcu

Muškarac S. J. (47) iz Kamenice saslušan je pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Šapcu nakon što je priveden zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

Kako su naveli u tužilaštvu, on je svojoj majci prijetio ubistvom.

„Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu saslušala je zadržano lice, osumnjičenog S. J. iz Kamenice, zbog postojanja osnova sumnje da je primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, kao i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavao spokojstvo, tjelesni integritet i duševno stanje člana svoje porodice, majke V. P. (67) iz Kamenice“, navodi se u saopštenju nadležnog tužilaštva.

BiH Šef Kluba SDA izazvao incident na sjednici pozivima na nasilje

Kako potom ističu, osumnjičeni je na štetu svoje majke izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Javni tužilac je Osnovnom sudu u Šapcu podnijela prijedlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoka – oštećenu, kao i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, prenosi Informer.