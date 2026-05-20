Udes u BiH: Jedno povrijeđeno, saobraćaj usporen

Saobraćajna nesreća se dogodila u srijedu, 20. maja, u 15 sati na putu M-5 u mjestu Bila, dionica Vitez-Dolac, potvrđeno je za portal "Radiosarajevo.ba".

Kako je za pomenuti portal rekao portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža, u nesreći su učestvovali vozilo moped i putničko motorno vozilo marke Citroen.

"Mopedom je upravljao J.K. (2007), dok je vozilom Citroen upravljala B.Č. (1999)", kazao je Karadža.

Dodao je da je vozač mopeda J.K. zadobio tjelesne povrede nepoznatog stepena.

"Saobraćaj se odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom", naglasio je Karadža.