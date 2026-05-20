Istorijski trenutak za Srbe: Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd poslije 650 godina

Glavni grad Srbije od danas je centar jednog od najvećih duhovnih i istorijskih događaja u novijoj istoriji naše Crkve.

U Hramu Svetog Save biće upriličen svečani doček Pojasa Presvete Bogorodice - jedine sačuvane relikvije iz zemaljskog života Majke Božije, koja je u našu zemlju stigla sa Svete Gore prvi put nakon punih 650 godina.

Ova neprocjenjiva svetinja stigla je oko 16 sati na beogradski aerodrom, gdje su je dočekali crkveni i državni vrh, patrijarh Porfirije i predsjednik Aleksandar Vučić.

Svetinja koja je nekada bila u posjedu svetog kneza Lazara, biće izložena vjernicima u narednih devet dana, a u četvrtak će predvoditi tradicionalnu Spasovdansku litiju centralnim gradskim ulicama.

Prema crkvenom predanju, Pojas je isplela sama Bogorodičina majka, Sveta Ana, od kamilje dlake. Nakon smrti i Uspenja Presvete Bogorodice, ona je ovaj pojas predala apostolu Tomi kao svjedočanstvo svog vaznesenja na nebo. To je ujedno i jedina sačuvana materijalna dragocjenost iz njenog zemaljskog života.

Čudesna istorijska putovanja

Vijekovima je Pojas čuvan u Jerusalimu, a potom u Carigradu, gdje je bio smešten u zlatni kovčeg u crkvi Vlaherna.

Tokom istorije, Pojas je dijeljen na nekoliko dijelova koje su vizantijski carevi nosili u ratne pohode kao štit.

Duboka veza sa srpskom istorijom i knezom Lazarom

Malo ljudi zna da je Pojas Presvete Bogorodice bio u direktnom posedu srpske vladarske dinastije.

Nakon pada Vizantije, jedan veliki dio Pojasa pripao je svetom knezu Lazaru Hrebeljanoviću.

Knez Lazar je ovu svetinju, zajedno sa komadom Časnog Krsta, kasnije poklonio manastiru Vatoped, gdje se ona i danas čuva sa najvećim poštovanjem.

Zato je dolazak ove relikvije u Srbiju zapravo njen povratak na prostore gdje je nekada davno čuvana.

(Telegraf)