Stravičan snimak iz Novog Pazara: Sekunde dijelile dječaka od tragedije

20.05.2026 16:49

Нови Пазар, мјесто гдје је дјечак возио електрични тротинет те изненада излетио испред аутомобил
Teška tragedija je danas zamalo izbjegnuta u jednom prigradskom naselju u Novom Pazaru kada je dječak koji je vozio električni trotinet, usljed neoprezne vožnje, iznenada izletio ispred automobila, što je zabilježila kamera vozila.

Šokantan snimak prikazuje dječaka kako velikom brzinom vozi ulicu na električnom trotinetu, ne obraćajući dovoljno pažnje na saobraćaj i vozilo koje mu dolazi u susret. U posljednjem trenutku, vozač automobila je uspio da zakoči i izbjegne direktan udar, dok je dječak prošao samo nekoliko centimetara od prednjeg dijela vozila.

Snimak, koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, još jednom upozorava na opasnosti koje predstavljaju električni trotineti kada ih koriste maloljetnici bez dovoljno iskustva i nadzora odraslih.

Posebno zabrinjava činjenica da se incident dogodio u naseljenom dijelu grada, u blizini pješaka i druge djece koja su se nalazila pored puta. Samo je prisebnost vozača spriječila moguću tragediju sa nepredvidivim posljedicama.

Građani sve češće upozoravaju da je potrebno pojačati kontrolu i edukaciju djece o saobraćajnim pravilima, jer su električni trotineti sve prisutniji na ulicama Novog Pazara, ali i u drugim gradovima regiona, prenosi Sandžak Danas.

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

Sastanak Dodika i Vučića: U narednim danima važne odluke

Spisak 10 dokaza u slučaju ubistva Nešovića: Ko je čistio krv?

Sabor SPC zabrinut za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

