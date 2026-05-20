Sastanak Dodika i Vučića: U narednim danima važne odluke

Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kako je naveo Vučić, razgovaralo se o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske.

"Ipak, najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju", naveo je Vučić.