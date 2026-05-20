Puštene u rad kamere na novom Graničnom prelazu Gradiška

ATV
20.05.2026 13:08

Foto: AMSRS

Auto-moto savez Republike Srpske pustio je u rad kamere koje su nedavno postavljene na novom graničnom prelazu preko mosta na Savi u Gradišci koje prikazuju stanje saobraćaja na ulazu i izlazu iz BiH, saopšteno je iz AMSRS.

Učesnici u saobraćaju u svakom trenutku mogu da isprate stanje saobraćaja i moguće gužve na novom graničnom prelazu preko mosta na Savi u Gradišci između BiH i Hrvatske.

Blagovremeno informisanje o stanju saobraćaja i eventualnim gužvama u periodu učestalih putovanja i kretanja preko graničnih prelaza korisno je za svakog vozača, u smislu da se organizuje i usmjeri na drugi prelaz gdje je stabilnija situacija.

Pored pomenutog novog prelaza u Gradišci, svi vozači na internet stranici AMS RS mogu da prate stanje saobraćaja na još 15 graničnih prelaza: Donja Gradina, Kozarska Dubica, Brod, Kostajnica, Novi Grad, Svilaj, Šamac, Rača, Višegrad, Klobuk, Šepak, Karakaj, Pavlovića most, Hum i Zupci.

GP Gradiška

Novi prelaz otvoren je juče, 19. maja 2026, nakon što je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara donijelo rješenje o preusmjeravanju saobraćaja na novi most u Gradišci. Kako su istakli, novi most će biti korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do koje je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.

Podsjećamo, novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuje BiH sa Evropskom unijom (Hrvatska) na najfrekvetnijem putnom pravcu u zemlji, bili su spremni za upotrebu još u decembru mjesecu prošle godine, ali je njihovo otvaranje nekoliko puta spriječeno.

