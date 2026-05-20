Nestala Nataša Stepić, policija pokrenula potragu

Policijskoj upravi Bijeljina prijavljeno je da je nestala Nataša Stepić iz ovog grada, a ukoliko je bilo ko vidi i ima saznanje o njenom kretanju potrebno je da to prijavi najbližoj policijskoj stanici ili putem besplatnog broja telefona 122.

Nestanak Stepićeve prijavljen je u ponedjeljak, 18. maja, a policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi je pronašli, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

Nestala žena je visine oko 160 centimetara, teška je oko 50 kilograma, ima dugu crnu kosu i oči zelene boje.

Stepićeva je u momentu nestanka nosila roze jaknu, plave farmerke i,najverovatnije, patike.