Nestao Dario Korićanac iz Banjaluke: Vozilo pronađeno kod crkve

Dario Korićanac (51) iz Banjaluke, nestao je na području Travnika, a za njim tragaju policija i službe spasavanja.
Služba za civilnu zaštitu opštine Travnik zaprimila je obavijest o nestanku osobe 20. maja u 8.55 sati.
"Prema dostupnim informacijama, nestala je osoba imena Dario Korićanac, rođen 1976. godine, sa prebivalištem u Banjaluci. Kako je navedeno, posljednji put je viđen u vozilu dana 19. maja u 01:19 sati na području Kneževa. Vozilo koje je navedena osoba koristila pronađeno je kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje, opština Travnik", navela je opština Travnik na svom nalogu na društvenim mrežama.
Riječ je o muškarcu visokom oko 190 centimetara, krupnije tjelesne građe, težine oko 110 kilograma, sa jakom i gustom bradom.
Kako dodaju iz opštine Travnik, na terenu su trenutno angažovane policijske službe Policijske ispostave Babanovac, Policijske stanice Travnik, kao i jedinice Gorske službe spašavanja. U toku je angažovanje i Jedinice za specijalističku podršku Travnik, koja će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i njihovom žandarmerijom izvršiti detaljnu pretragu terena.
U potragu se uključuje i Služba za civilnu zaštitu sa Jedinicom opšte namjene i povjerenicima civilne zaštite.
Nadležne službe provode intenzivne aktivnosti na terenu s ciljem pronalaska nestale osobe.
"Pozivaju se svi građani koji raspolažu informacijama korisnim za potragu za nestalom osobom da ih prijave Opštinskom operativnom centru civilne zaštite Travnik na broj telefona: 030 518 135, Policijskoj stanici Travnik na broj 122 ili Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na broj 121, radi daljnjeg postupanja nadležnih službi", navode iz opštine.
