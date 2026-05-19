Jedna navika prije spavanja mogla bi znatno otežati uspavljivanje

Ponekad, bez obzira koliko se trudili, jednostavno ne možete zaspati noću, a jedan od razloga mogao bi biti i "skrolanje", beskonačno praćenje negativnih vijesti pred spavanje.

Kako ističe "Health", nešto što mnogi ljudi koriste za opuštanje, zapravo može biti krivac. Evo zašto ova uobičajena navika namijenjena ublažavanju stresa zapravo pogoršava stvari.

Ako volite leći u krevet s telefonom ili tabletom i pregledavati najnovije vijesti i događaje, ova popularna navika može uzeti danak vašem mentalnom zdravlju i vašem snu.

U online anketi provedenoj na 2007 odraslih osoba u junu 2025. godine, Američka akademija za medicinu spavanja (AASM) otkrila je da je 38 posto ispitanika izjavilo da im skrolanje pogoršava san noću. Ova navika najviše je pogodila mlade odrasle osobe u dobi od 18 do 24 godine, pri čemu je 46 posto prijavilo probleme sa spavanjem kao posljedicu skrolanja prije spavanja.

Druga studija pronašla je slične rezultate, a istraživači su primijetili da skrolanjetakođer može uzrokovati značajnu tjeskobu, nesigurnost, strah i osjećaje nelagode. Ti osjećaji zatim uzrokuju ljudima probleme s uspavljivanjem i dovode do loše kvalitete sna.

Kako utiče na san

Stručnjaci kažu da plavo svjetlo koje emitiraju ekrani, u kombinaciji s online sadržajem koji može izazvati razne negativne emocije, može prevariti vaš biološki sat da postane budniji. Ova pojačana budnost, koja je ponekad jednaka dnevnoj budnosti, remeti vaš cirkadijalni ritam i otežava uspavljivanje, piše Kliks

Sljedećeg dana možda se nećete osjećati mentalno oštro i imat ćete problema s koncentracijom. Također, možete imati glavobolju, osjećati se neraspoloženo i biti dodatno pospani.

Zapravo, jedan tim istraživača primijetio je da "skrolanje" može dovesti do svega, od tjeskobe, stresa i usamljenosti do problema s pažnjom, beznađa pa čak i suicidalnih misli. Također su primijetili da "skrolanje" može uzrokovati strah od propuštanja pa čak i biti povezan s nomofobijom, odnosno strahom od gubitka ispravnog mobitela.

Šta možete učiniti da smanjite ovu naviku

Ako osjećate da vam skroling ometa san, stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju postavljanje ograničenja u korištenju telefona.

Pokušajte koristiti aplikaciju za vrijeme pred ekranom koja postavlja ograničenja u korištenju društvenih mreža, isključite push obavijesti, postavite timer za vrijeme skrolanja ili čak stavite telefon u avionski način rada i u drugu sobu.

Potom potražite druge načine da ispunite svoje vrijeme, poput čitanja knjige, slušanja muzike, rješavanja zagonetki ili bavljenja nečim opuštajućim, poput dubokog disanja.

Također biste trebali zabraniti skrolanje u krevetu, posebno nekih 30 minuta do sat vremena prije spavanja. ne samo što plavo svjetlo s ekrana ometa san, već i skrolanje kroz društvene mreže vjerovatno ometa vaš san. Odredite drugo doba dana za ovakve aktivnosti i postavite vremensko ograničenje.