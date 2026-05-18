Ovo su mogući razlozi zbog kojih ne gubite kilograme iako ste na dijeti i redovno vježbate

18.05.2026 07:11

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Proces gubitka suvišnih kilograma često je izazovan proces i mnogi se u jednom trenutku suoče sa stagnacijom, uprkos trudu i disciplini. Takve situacije mogu izazvati frustraciju i osjećaj da napredak izostaje bez jasnog razloga.

Ipak, u većini slučajeva razlog nije nedostatak truda, nego niz manjih grešaka koje se ponavljaju u svakodnevnim navikama. Jedna od najčešćih grešaka je nedovoljna fizička aktivnost ili neadekvatan plan treninga.

Trening nekoliko puta sedmično može biti dobar početak, ali tijelo se brzo prilagođava, pa je za dalji napredak često potrebno povećati snagu ili promijeniti vrstu vježbanja. Ipak, i pretjerivanje s treningom može imati suprotan efekat, dovodeći do umora i pada motivacije.

Velika uloga igra i ishrana. Nedovoljan unos proteina, kao i premali unos hrane uopšte, može usporiti metabolizam i otežati gubitak masnoće. Također, pretjerano restriktivne dijete i izbacivanje većine namirnica često dovode do kratkoročnih rezultata, nakon čega slijedi povratak na staro stanje, piše Kliks

Problem može nastati i zbog nebalansiranog pristupa, poput prevelikog oslanjanja na kardio trening bez treninga snage, stalnog mijenjanja plana ishrane ili konstantnog mijenjanja dijeta. Tijelu je potrebno vrijeme da se prilagodi, pa česte promjene mogu usporiti ili potpuno zaustaviti napredak.

Ključ uspjeha leži u ravnoteži, umjerenosti i dosljednosti. Umjesto ekstremnih mjera i brzih rješenja, dugoročno održive navike daju najbolje i najstabilnije rezultate.

