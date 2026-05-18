Autor:ATV
Komentari:0
Užasne vijesti za Bosnu i Hercegovinu dolaze iz Njemačke!
Haris Tabaković bio je strijelac u posljednjem meču sezone za Borusiju Menhengladbah. Njegova ekipa pobijedila je Hofenhajm 4:0, a njemu je jedan gol i poništen. Međutim, sve to palo je u drugi plan zbog povrede.
Haris Tabaković neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Tabaković je zamijenjen u 74. minutu posljednjeg meča u sezoni, a dva dana kasnije Kliks prenosi da zbog povrede koju je zadobio Tabaković neće moći da nastupi na predstojećem Mundijalu.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine sudario se sa Ozanom Kabakom, a kako prenosi ovaj portal doživio je prelom kosti skočnog zgloba. Noga je u gipsu, a prve procjene kažu da ga čeka pauza od najmanje tri mjeseca.
Ljekari preporučuju i operaciju, a tom slučaju oporavak bi se produžio i do šest mjeseci.
Tabaković je do sada za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao deset utakmica i postigao četiri gola. Od čega je najvažniji onaj protiv Italije u baražu sa kojim je Bosna izborila penale, a kasnije i plasman na Mundijal.
