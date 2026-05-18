Haris Tabaković neće igrati na Svjetskom prvenstvu

ATV
18.05.2026 08:06

Харис Табаковић (БиХ) постиже гол у баражу за Свјетско првенство против Италије
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Užasne vijesti za Bosnu i Hercegovinu dolaze iz Njemačke!

Haris Tabaković bio je strijelac u posljednjem meču sezone za Borusiju Menhengladbah. Njegova ekipa pobijedila je Hofenhajm 4:0, a njemu je jedan gol i poništen. Međutim, sve to palo je u drugi plan zbog povrede.

Haris Tabaković neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Tabaković je zamijenjen u 74. minutu posljednjeg meča u sezoni, a dva dana kasnije Kliks prenosi da zbog povrede koju je zadobio Tabaković neće moći da nastupi na predstojećem Mundijalu.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine sudario se sa Ozanom Kabakom, a kako prenosi ovaj portal doživio je prelom kosti skočnog zgloba. Noga je u gipsu, a prve procjene kažu da ga čeka pauza od najmanje tri mjeseca.

Ljekari preporučuju i operaciju, a tom slučaju oporavak bi se produžio i do šest mjeseci.

Tabaković je do sada za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao deset utakmica i postigao četiri gola. Od čega je najvažniji onaj protiv Italije u baražu sa kojim je Bosna izborila penale, a kasnije i plasman na Mundijal.

