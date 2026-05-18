Kim Džong Un o zakletom neprijatelju: Granicu sa Južnom Korejom učiniti neosvojivom tvrđavom

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvao je na jačanje vojnih snaga na granici da bi ona postala "neosvojiva tvrđava", javila je državna agencija KCNA.

Kim je rekao da su planovi za jačanje jedinica na liniji fronta na granici sa Južnom Korejom, kao i drugih velikih jedinica, ključni za "temeljnije odvraćanje od rata".

On je pozvao na sastanku sa komandantima divizija i brigada na prilagođavanje sistema obuke i proširenje praktičnih vježbi zbog promjena u savremenom ratovanju i da bi se redefinisali operativni koncepti u vojsci Sjeverne Koreje.

Kim je naglasio potrebu za budnošću protiv "glavnog neprijatelja", što je termin koji Sjeverna Koreja koristi za Južnu Koreju.

Dvije Koreje su tehnički još u ratu nakon što je njihov sukob od 1950. do 1953. godine okončan primirjem, a ne mirovnim sporazumom.

Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje saopštilo je da je ovo prvi dokumentovani Kimov sastanak sa komandantima divizija i brigada od kada je preuzeo vlast i da će Seul nastaviti da reaguje na vojne tenzije i nastojati da izgradi povjerenje, prenosi Srna.