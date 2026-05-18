Dva američka borbena aviona se sudarila u vazduhu, pojavio se snimak

Tokom aero-mitinga „Ganfajter Skajs“ u američkoj saveznoj državi Ajdaho dogodila se ozbiljna nesreća kada su se u vazduhu sudarila dva borbena aviona Ratne mornarice SAD, nakon čega je došlo do eksplozije.

Incident se desio u blizini vazduhoplovne baze Mauntin Houm, oko dva kilometra sjeverozapadno od same baze.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o dvosjedima EA-18G „Grouler“, a sva četiri člana posade uspjela su se na vrijeme katapultirati. Svjedoci su nakon sudara na nebu uočili četiri padobrana, što je kasnije i potvrđeno – svi piloti su pronađeni živi i sigurni.

A pair of EA-18G Growlers reportedly suffered a mid air collision during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base.



4 parachutes reported. pic.twitter.com/GHAIqUQbcu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

Na teren su odmah upućene hitne službe, uključujući vatrogasno-spasilačke ekipe i helikopter, dok je baza privremeno bila zatvorena. Fotografije i snimci s mjesta događaja prikazuju gust crni dim, a očevici navode da su prije eksplozije vidjeli varnice u vazduhu.

Do nesreće je došlo tokom letačkog nastupa demonstracionog tima „Vikings“. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova tog dana nisu bili planirani padobranski skokovi, ali su se svi padobrani korišćeni u ovom incidentu pokazali ispravnim, što je uveliko doprinijelo spasavanju posade.

NOW: US Navy jets collide mid air and explode during Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base pic.twitter.com/zqoj9vxHW8 — Rapid Report (@RapidReport2025) May 17, 2026

Ovaj događaj ponovo je skrenuo pažnju na rizike tokom ovakvih manifestacija, posebno imajući u vidu da se aero-miting „Ganfajter Skajs“ održava prvi put nakon osam godina pauze. Slične nesreće zabilježene su i ranije na ovom događaju, uključujući i pad letjelice 2018. godine, kao i incident iz 2003. kada se srušio avion akrobatske grupe, ali je pilot tada takođe preživio zahvaljujući katapultiranju.