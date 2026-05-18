Iran našao novi način da zaprijeti: Na meti kablovi i internet

18.05.2026 06:49

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Iran traži način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korišćenje podmorskih internet kablova koji se nalaze u Hormuškom moreuzu, uz upozorenja da bi saobraćaj mogao biti poremećen.

Teheran je prošle sedmice otvorio raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske kablove za internet koji povezuju arapske zemlje s Evropom i Azijom.

"Uvešćemo naknade za internet kablove"

Vojni portparol Ebrahim Zolfagari objavio je na mreži Iks: „Uvešćemo naknade za internet kablove“.

Mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom naveli su da bi kompanije poput Gugla, Majkrosofta, Mete i Amazona morale poštovati iranski zakon, dok bi operateri kablova plaćali licence za prolaz.

Za sada nije jasno kako bi Iran natjerao velike tehnološke kompanije na usklađivanje, jer im američke sankcije zabranjuju plaćanja Iranu. Nije do kraja razjašnjeno ni prolaze li svi kablovi na koje se prijetnje odnose kroz iranske vode, iako istraživači navode da dva sistema, Falkon i Galf Bridž Internešenel, prolaze kroz iranske teritorijalne vode.

Daleko šire posljedice od usporavanja interneta

Stručnjaci upozoravaju da bi ciljanje podmorske infrastrukture imalo posljedice daleko šire od usporavanja interneta. Ugroženi bi mogli biti bankarski sistemi, vojna komunikacija, klaud servisi i AI kapaciteti, rad na daljinu i prekogranične finansijske transakcije između Evrope i Azije.

Iako TeleDžiografi navodi da kablovi kroz Hormuški moreuz čine manje od jedan odsto globalnog međunarodnog kapaciteta, pojedine zemlje Zaliva, kao i Indija i dijelovi istočne Afrike, mogli bi osjetiti ozbiljne poremećaje.

Dina Esfandijari iz Blumberg Ekonomiksa ocijenila je da je cilj Irana da nametne globalnoj ekonomiji cijenu toliko visoku da se niko više ne usudi napasti tu zemlju, prenosi Kliks.

