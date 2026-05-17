Autom u pješake, pa izbo prolaznike: El Kudri nije osumnjičen za terorizam

17.05.2026 22:02

Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Lapresse

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi rekao je da 31-godišnji muškarac koji se automobilom zaletio u grupu pješaka u Modeni nije osumnjičen za teroristički čin već da se bori sa mentalnim problemima.

Gradonačelnik Modene Masimo Meceti rekao je da je vozač 2022. godine bio na liječenju u centrima za mentalno zdravlje jer je imao problema sa šizofrenijom.

On je dodao da je nakon toga nestao sa radara i da se sada ponovo pojavio u ovom obliku "na dramatičan i nesrećan način", rekao je

Policija je pretresla njegovu kuću u blizini Modene, ali italijanski mediji navode da dosadašnja istraga nije pokazala znake radikalizacije.

Vozač, 31-godišnji Italijan marokanskog porijekla, udario je nekoliko ljudi prije nego što se zakucao u izlog prodavnice, kada je direktno udario u jednu ženu, koja je od siline udara ostala bez nogu.

Vlasti su saopštile da je četvoro povrijeđenih u kritičnom stanju. Među povrijeđenima su dva strana državljanina, i to njemački turista na odmoru u Italiji i Poljakinja. Pacijenti su prevezeni u razne bolnice u regionu Emilija Romanja.

Pedesetpetogodišnja žena, koju je automobil praktično zgnječio na izlogu prodavnice, hospitalizovana je u bolnici Ospedale Mađore u Bolonji. Život pacijentkinje je u opasnosti i noge su joj amputirane.

U istoj bolnici, 52-godišnji muškarac je na intenzivnoj njezi. Drugom povrijeđenom muškarcu, koga je pregazio automobil, takođe su amputirani donji udovi.

U bolnicu Bađovara u Modeni primljene su 53-godišnja žena i 69-godišnja žena. U istoj ustanovi nalazi se 69-godišnji muškarac, čije se stanje ocjenjuje kao manje ozbiljno.

Jedna 27-godišnja djevojka, 71-godišnja žena i 47-godišnji muškarac hospitalizovani su u Poliklinici di Modena. Oni su lakše povrijeđeni.

Odmah nakon što je udario u izlog prodavnice, vozač, identifikovan kao Salim El Kudri, napustio je automobil i pokušao da pobjegne peške, ali su ga četvorica prolaznika satjerala u ćošak. On je zatim izvukao nož i povrijedio jednog od njih.

Iako je bio naoružan nožem sa sječivom od 20 centimetara, prolaznici su uspjeli da ga imobilišu i zadrže do dolaska policije.

Javno tužilaštvo tereti El Kudrija za masakr i povrede otežane upotrebom oružja.

