Tramp uputio nove prijetnje Iranu: Sat otkucava, od njih neće ostati ništa

Predsjednik SAD-a Donald Tramp uputio je novu oštru prijetnju Iranu, upozorivši da „vrijeme ističe“ ukoliko Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje.

Američki predsjednik oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut Soušl, gdje je poručio da iransko rukovodstvo mora djelovati brzo.

„Za Iran, sat otkucava i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme ističe!“, napisao je Tramp.

“For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them. TIME IS OF THE ESSENCE!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/33gyF0c0O5 — The White House (@WhiteHouse) May 17, 2026

Njegova poruka uslijedila je samo nekoliko časova nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tokom kojeg su, prema navodima izraelskih medija, razgovarali o mogućnosti obnove sukoba s Iranom, ali i o Trampovoj nedavnoj posjeti Kini.

Tramp je ranije ove sedmice izjavio da je primirje s Iranom „na aparatima“, nakon što je odbacio zahtjeve koje je Teheran iznio tokom pregovora. Američki predsjednik iranski odgovor na američki prijedlog opisao je kao „potpuno neprihvatljiv“.

S druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei tvrdi da je prijedlog Teherana bio „odgovoran“ i „velikodušan“.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, iranski prijedlog uključuje trenutno okončanje rata na svim frontovima, uključujući i sukobe povezane s libanskim Hezbolahom, kojeg podržava Iran. Takođe, Teheran traži prekid američke pomorske blokade iranskih luka, garancije da više neće biti napada na Iran, kao i nadoknadu ratne štete.

Iranska strana navodno insistira i na priznanju svog suvereniteta nad Hormuškim moreuzom, jednim od ključnih svjetskih energetskih pravaca.

Prema pisanju iranske agencije Fars, Vašington je Teheranu dostavio listu od pet uslova, među kojima su transfer uranijuma u SAD i dodatna ograničenja iranskog nuklearnog programa. Istovremeno, SAD navodno odbija da odmrzne čak i dio iranske imovine blokirane tokom rata ili plati ratnu odštetu.

Iako je od postizanja krhkog primirja prošlo više od mjesec, pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju jer obje strane odbijaju da odustanu od svojih zahtjeva.

U međuvremenu, rat i nestabilnost na Bliskom istoku ozbiljno su pogodili globalno tržište energije, izazvali rast cijena nafte i dodatni pritisak na američku ekonomiju uoči kongresnih izbora u novembru.

Američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na izvore bliske pregovorima, da Tramp i dalje želi postići dogovor kojim bi bio okončan sukob, ali da se vojna opcija ponovo razmatra nakon što je Iran odbio američke zahtjeve i odbio da odustane od svog nuklearnog programa.