Logo
Large banner

Tramp uputio nove prijetnje Iranu: Sat otkucava, od njih neće ostati ništa

Autor:

ATV
17.05.2026 19:44

Komentari:

0
амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD-a Donald Tramp uputio je novu oštru prijetnju Iranu, upozorivši da „vrijeme ističe“ ukoliko Teheran hitno ne pristane na dogovor kojim bi bio okončan rat i deblokirani pregovori između dvije zemlje.

Američki predsjednik oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut Soušl, gdje je poručio da iransko rukovodstvo mora djelovati brzo.

„Za Iran, sat otkucava i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme ističe!“, napisao je Tramp.

Njegova poruka uslijedila je samo nekoliko časova nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tokom kojeg su, prema navodima izraelskih medija, razgovarali o mogućnosti obnove sukoba s Iranom, ali i o Trampovoj nedavnoj posjeti Kini.

Tramp je ranije ove sedmice izjavio da je primirje s Iranom „na aparatima“, nakon što je odbacio zahtjeve koje je Teheran iznio tokom pregovora. Američki predsjednik iranski odgovor na američki prijedlog opisao je kao „potpuno neprihvatljiv“.

S druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei tvrdi da je prijedlog Teherana bio „odgovoran“ i „velikodušan“.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, iranski prijedlog uključuje trenutno okončanje rata na svim frontovima, uključujući i sukobe povezane s libanskim Hezbolahom, kojeg podržava Iran. Takođe, Teheran traži prekid američke pomorske blokade iranskih luka, garancije da više neće biti napada na Iran, kao i nadoknadu ratne štete.

Iranska strana navodno insistira i na priznanju svog suvereniteta nad Hormuškim moreuzom, jednim od ključnih svjetskih energetskih pravaca.

Prema pisanju iranske agencije Fars, Vašington je Teheranu dostavio listu od pet uslova, među kojima su transfer uranijuma u SAD i dodatna ograničenja iranskog nuklearnog programa. Istovremeno, SAD navodno odbija da odmrzne čak i dio iranske imovine blokirane tokom rata ili plati ratnu odštetu.

Iako je od postizanja krhkog primirja prošlo više od mjesec, pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju jer obje strane odbijaju da odustanu od svojih zahtjeva.

U međuvremenu, rat i nestabilnost na Bliskom istoku ozbiljno su pogodili globalno tržište energije, izazvali rast cijena nafte i dodatni pritisak na američku ekonomiju uoči kongresnih izbora u novembru.

Američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na izvore bliske pregovorima, da Tramp i dalje želi postići dogovor kojim bi bio okončan sukob, ali da se vojna opcija ponovo razmatra nakon što je Iran odbio američke zahtjeve i odbio da odustane od svog nuklearnog programa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran najnovije vijesti

Tramp Iran pregovori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп и Си Ђинпинг на црвеном тепиху у Пекингу.

Ekonomija

Gotovo je: Kina i SAD postigle dogovor!

3 h

0
Инфлација би могла значајно повећати пензије 2027. године: Раст цијена нафте и рат с Ираном мијењају прогнозе

Svijet

Inflacija bi mogla značajno povećati penzije 2027. godine: Rast cijena nafte i rat s Iranom mijenjaju prognoze

13 h

0
Трамп тврди: Убили смо најактивнијег терористу на свијету

Svijet

Tramp tvrdi: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

1 d

0
Нема краја: Пентагон припремио планове за могуће нове нападе на Иран?

Svijet

Nema kraja: Pentagon pripremio planove za moguće nove napade na Iran?

1 d

0

Više iz rubrike

Џефри Епстин

Svijet

Slučaj "Epstin": Desetak novih žrtava javilo se tužilaštvu

4 h

0
Путинова учитељица говорила о руском лидеру и упозорила Запад: Медвјед нема безгранично стрпљење

Svijet

Putinova učiteljica govorila o ruskom lideru i upozorila Zapad: Medvjed nema bezgranično strpljenje

4 h

0
Спрема се хапшење супруге Владимира Зеленског?

Svijet

Sprema se hapšenje supruge Vladimira Zelenskog?

5 h

2
На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Индонежанска национална агенција за трагање и спасавање (BASARNAS), спасиоци носе тијело жртве ерупције вулкана Дуконо на острву Халмахера у Индонезији, у суботу, 9. маја 2026. године.

Svijet

Erupcija vulkana Dukono u Indoneziji: Izbacio pepeo u visinu od 5.000 metara

5 h

0

  • Najnovije

22

10

Poznat identitet ubijenog mladića: Luki (19) okončan život dok je dostavljao hranu

22

04

Ruska vojska napreduje: Počele borbe za kapiju Slavjanska

22

02

Autom u pješake, pa izbo prolaznike: El Kudri nije osumnjičen za terorizam

21

31

Na Centralnom spomen-obilježju prikazani portreti poginulih boraca i svjedočenja porodica

21

09

Ponedjeljak donosi nešto neočekivano pripadnicima jednog znaka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner