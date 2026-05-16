Nema kraja: Pentagon pripremio planove za moguće nove napade na Iran?

Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je danas list "Njujork tajms".

Prema navodima lista, američki predsjednik Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnjev"

List je naveo da Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnjev", koja je prethodno bila obustavljena nakon proglašenja primirja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je pred Kongresom da SAD imaju spremne planove za eskalaciju sukoba ukoliko to bude potrebno, ali i opcije za povlačenje snaga iz regiona.

Prema pisanju "Njujork tajmsa", jedna od razmatranih opcija uključuje dodatno bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan.

Nekoliko stotina američkih specijalaca raspoređeno na Bliskom istoku

List je naveo da je nekoliko stotina američkih specijalaca raspoređeno na Bliskom istoku još u martu kako bi takva opcija bila dostupna administraciji.

Iranski zvaničnici su poručili da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf rekao je da je Teheran "spreman za sve opcije".

- Naše oružane snage spremne su da zadaju zasluženi udarac svakoj agresiji. Pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek vode do pogrešnih rezultata. Cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, biće iznenađeni - objavio je Kalibaf na društvenim mrežama.

Prema navodima američkih vojnih zvaničnika koje prenosi list, više od 50.000 američkih vojnika, dva nosača aviona, razarači i borbeni avioni ostaju raspoređeni u regionu i spremni za eventualne nove operacije protiv Irana.