Lavrov: Neprihvatljivo da G7 određuje globalnu finansijsku politiku

15.05.2026 20:41

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Situacija u kojoj Grupa sedam /G7/ određuje politiku globalnog finansijskog sistema je neprihvatljiva, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Neprihvatljivo je da takozvana G7, koja čini manje od trećine globalne proizvodnje, nastavlja da određuje politiku i praksu institucija Breton Vudsa, dok zemljama BRIKS-a, na koje otpada približno 40 odsto globalnog bruto domaćeg proizvoda, nedostaje uporediv uticaj - rekao je Lavrov na ministarskom sastanku BRIKS-a.

On je dodao da je završetak reforme Međunarodnog monetarnog fonda i svih sistema kvota prioritet.

Lavrov je rekao da će izbor novog generalnog sekretara UN donijeti šansu da se uspostavi red u svjetskoj organizaciji.

