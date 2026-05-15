SAD odustaju od raspoređivanja 4.000 vojnika u Poljsku?

Pentagon je otkazao planove za privremeno raspoređivanje 4.000 američkih vojnika u Poljsku, prenijeli su mediji, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

Američki zvaničnik naveo je da je odluka o Poljskoj deo kratkoročnog rješenja koje bi na kraju omogućilo ranije najavljeno povlačenje iz Njemačke gdje se nalazi 35.000 pripadnika američkih snaga.

Prema njegovim riječima, to bi značilo da bi trupe koje treba privremeno rasporediti u Poljsku mogle doći iz drugih krajeva.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je dobio potvrde da bezbjednost Poljske neće biti pogođena bilo kakvim odlukama o prisustvu američkih trupa.

- Dobio sam potvrde, i to mi je takođe važno, da su ove odluke logističke prirode i da neće direktno uticati na kapacitete odvraćanja i našu bezbjednost - rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

Portparol Pentagona je odbio da komentariše, a zvaničnog saopštenja još nema.

Džin Šahin, senator i član Odbora za oružane snage Senata, izjavila je novinarima da je odluka o Poljskoj iznenađujuća, piše Sputnjik.

- Koliko mi je poznato, nismo bili obavešteni o tome - rekla je ona.