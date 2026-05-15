Logo
Large banner

SAD odustaju od raspoređivanja 4.000 vojnika u Poljsku?

15.05.2026 17:59

Komentari:

0
Амерички војници постројени у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, сјевероисточна Мађарска, сриједа, 15. јун 2022. Америчка јединица спроводи заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.
Foto: Tanjug/AP/MTIZsolt Czegledi

Pentagon je otkazao planove za privremeno raspoređivanje 4.000 američkih vojnika u Poljsku, prenijeli su mediji, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

Američki zvaničnik naveo je da je odluka o Poljskoj deo kratkoročnog rješenja koje bi na kraju omogućilo ranije najavljeno povlačenje iz Njemačke gdje se nalazi 35.000 pripadnika američkih snaga.

Prema njegovim riječima, to bi značilo da bi trupe koje treba privremeno rasporediti u Poljsku mogle doći iz drugih krajeva.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je dobio potvrde da bezbjednost Poljske neće biti pogođena bilo kakvim odlukama o prisustvu američkih trupa.

- Dobio sam potvrde, i to mi je takođe važno, da su ove odluke logističke prirode i da neće direktno uticati na kapacitete odvraćanja i našu bezbjednost - rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

Portparol Pentagona je odbio da komentariše, a zvaničnog saopštenja još nema.

Džin Šahin, senator i član Odbora za oružane snage Senata, izjavila je novinarima da je odluka o Poljskoj iznenađujuća, piše Sputnjik.

- Koliko mi je poznato, nismo bili obavešteni o tome - rekla je ona.

Podijeli:

Tagovi :

Pentagon

Amerika

Poljska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico nakon sastanka sa Putinom: Imam važnu poruku za Evropu

1 h

0
Бањалучка рива коментари грађана

Banja Luka

„Molim te, prekini“: Građani osuli drvlje i kamenje na Stanivukovićevu rivu

1 h

1
пјевачица група Негатив

Scena

Ivana Peters pokazala lice bez šminke: Svi su iznenađeni kako pjevačica izgleda, ovaj detalj svi komentarišu

1 h

0
Дебељаци Електрокрајина трафостаница

Banja Luka

Nova trafostanica u naselju Debeljaci

1 h

0

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico nakon sastanka sa Putinom: Imam važnu poruku za Evropu

1 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico objavio snimak na drugu godišnjicu atentata: Radi sklekove, ulazi u hladnu vodu

2 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Svijet

Merc: Ne bih preporučio svojoj d‌jeci da idu u SAD na školovanje ili posao

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп укрцава се у авион Ер Форс Ван, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу. С лијеве стране је министар спољних послова Кине Ванг Ји.

Svijet

"Ništa iz Kine ne smije u avion": Američka delegacija bacila sve predmete koje su im dali kineski zvaničnici

4 h

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner