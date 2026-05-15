Fico objavio snimak na drugu godišnjicu atentata: Radi sklekove, ulazi u hladnu vodu

Slovački premijer Robert Fico je, povodom druge godišnjice atentata na njega, objavio video-snimak na društvenim mrežama u kojem je želio da pokaže svoju snagu, prenosi danas Politiko.

Upamtite: ono što vas ne ubije samo vas ojača, napisao je Fico u objavi na mreži Iks.

Na video-snimku uz tekst, slovački premijer prikazan je u tesnoj sportskoj majici kako šeta putem sa svojim psom, a potom izvodi sklekove prije nego što uđe u jezero da zapliva.

Dok izlazi iz vode, Fico kaže u kameru da ono što čovjeka ne ubije – samo ga ojača, prenos Tanjug.

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Fico javno oprostio napadaču

Na slovačkog premijera je pucano više puta 15. maja 2024. godine, nakon sastanka vlade u gradu Handlova u centralnom dijelu zemlje, nakon čega se u bolnici borio za život.

U oktobru 2025. godine, 72-godišnji pjesnik i aktivista, Juraj Cintula, osuđen je na 21 godinu zatvora zbog napada na Fica, podsjetio je Politiko.