Foto: Mark Schiefelbein/Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom da će razmotriti ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu u roku od nekoliko dana.

"Razgovarali smo o ukidanju sankcija i donijeću odluku u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp novinarima. Region Brazilac izbo državljanina BiH u Zagrebu, pa mirno sačekao policiju Američki predsjednik završio je danas trodnevnu zvaničnu posjetu Kini. (SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.