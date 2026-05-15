Tramp razmatra ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

15.05.2026 13:40

Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom da će razmotriti ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu u roku od nekoliko dana.

"Razgovarali smo o ukidanju sankcija i donijeću odluku u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp novinarima.

Američki predsjednik završio je danas trodnevnu zvaničnu posjetu Kini.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

