Tramp: Moguće potpisivanje desetina sporazuma sa Pekingom

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je po povratku iz posjete Kini da bi Vašington i Peking mogli da potpišu desetine sporazuma.

Na pitanje "Foks njuza" da li je njegov sastanak sa predsjednikom Kine Si Đinpingom bio uspješan u smislu postavljanja temelja za moguće sporazume, Tramp je odgovorio da je to "prošlo još bolje nego prošli put".

Svijet Zaharova: Kijev nije uspio da poremeti obilježavanje Dana pobjede u drugim zemljama

"Znate da smo prošli put potpisali oko 36 sporazuma, a ovaj put će biti mnogo više", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, Si je pristao da kupuje naftu iz SAD.

Region Krvavi obračun u Zagrebu: Izbo muškarca na ulazu u zgradu

"Rekao sam mu da bih volio da oni kupuju naftu iz Teksasa i Luizijane, iz SAD, sa Aljaske. Imamo dosta toga i on je rekao da mu se sviđa ideja, da bi volio da razgovara o tome. Mislim da će se to dogoditi", naveo je Tramp.

(SRNA)