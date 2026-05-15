Tramp: Moguće potpisivanje desetina sporazuma sa Pekingom

15.05.2026 11:58

Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Foto: Mark Schiefelbein/Tanjug/AP

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je po povratku iz posjete Kini da bi Vašington i Peking mogli da potpišu desetine sporazuma.

Na pitanje "Foks njuza" da li je njegov sastanak sa predsjednikom Kine Si Đinpingom bio uspješan u smislu postavljanja temelja za moguće sporazume, Tramp je odgovorio da je to "prošlo još bolje nego prošli put".

"Znate da smo prošli put potpisali oko 36 sporazuma, a ovaj put će biti mnogo više", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, Si je pristao da kupuje naftu iz SAD.

"Rekao sam mu da bih volio da oni kupuju naftu iz Teksasa i Luizijane, iz SAD, sa Aljaske. Imamo dosta toga i on je rekao da mu se sviđa ideja, da bi volio da razgovara o tome. Mislim da će se to dogoditi", naveo je Tramp.

(SRNA)

