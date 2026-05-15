Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

Pet italijanskih državljana poginulo je tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima nakon što su nestali tokom istraživanja podvodnih pećina u oblasti Vavu Atola, saopštile su lokalne vlasti i italijanski mediji.
Riječ je o jednoj od najtežih ronilačkih nesreća u istoriji Maldiva, a spasilačke ekipe satima su pokušavale pronaći članove grupe u veoma složenim uslovima pod morem.
Italijanski ronioci nestali su tokom zarona u blizini ostrva Alimatha, popularne destinacije za tehničko i dubinsko ronjenje.
Grupa je istraživala podvodni pećinski sistem na dubini od približno 50 do 60 metara, što daleko premašuje standardne rekreativne ronilačke limite na Maldivima.
Italijanska novinska agencija ANSA identifikovala je žrtve kao Moniku Montefalkone, univerzitetsku profesorku i stručnjaka za morsku ekologiju, njenu 23-godišnju kćerku Đorđu Somakal, istraživačicu Muriel Odenino, te instruktore ronjenja Đanluku Benedetija i Federika Gvaltijerija.
