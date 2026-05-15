Logo
Large banner

U kamionu prevozio nelegalne trupce sa lažnim pločicama

Autor:

ATV
15.05.2026 10:05

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Pale rade na rasvjetljavanju krivičnog djela "Neovlaštena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga", nakon što je prilikom kontrole jednog teretnjaka pronađena nelegalna drvna građa.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, policija je na području Pala zaustavila i kontrolisala teretno vozilo kojim je upravljao A.K.

"Prilikom kontrole, u tovarnom prostoru vozila pronađeno je 47 trupaca jele i smrče koji nisu bili obilježeni šumskim žigom, dok su se na deset stabala nalazile nepripadajuće pločice za klasiranje drvnih sortimenata", navedeno je u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Drvo

šverca drvnih sortimenata

Istočno Sarajevo

teretnjak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Moskva i Kijev razmijenili po 205 ratnih zarobljenika

55 min

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Balkanu prijete superćelijske oluje, pa stiže veliki obrt

1 h

0
Обраћање Станивуковића на сједници главног одбора Покрета Сигурна Српска

Republika Srpska

Kako je "procurio" video gdje Stanivuković uništava SDS? "Šarmer" ponižava Blanušu

55 min

4
Из Бијељине су кренула четири аутобуса са учесницима комеморативног скупа који ће данас на Брчанској малти у Тузли присуствовати помену за 54 мучки убијена припадника ЈНА у нападу муслиманских паравојних снага док се војска према унапријед постигнутом договору мирно повлачила из тузланске касарне.

Društvo

Pomen na Brčanskoj malti: Učesnici komemorativnog skupa krenuli ka Tuzli

1 h

0

Više iz rubrike

Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу

Hronika

Težak sudar autobusa i automobila u Novom Selu

1 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Uhapšen Sarajlija, pronađene ukradene cigarete

1 h

0
У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

Hronika

U Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću zbog ubistva Aldine Jahić, izjasnio se da nije kriv

16 h

0
рониоци роњење вода ронити

Hronika

Pet osoba poginulo na ronjenju

16 h

0

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Više uhapšenih u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner