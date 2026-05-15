U kamionu prevozio nelegalne trupce sa lažnim pločicama

Policijski službenici Policijske stanice Pale rade na rasvjetljavanju krivičnog djela "Neovlaštena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga", nakon što je prilikom kontrole jednog teretnjaka pronađena nelegalna drvna građa.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, policija je na području Pala zaustavila i kontrolisala teretno vozilo kojim je upravljao A.K.

"Prilikom kontrole, u tovarnom prostoru vozila pronađeno je 47 trupaca jele i smrče koji nisu bili obilježeni šumskim žigom, dok su se na deset stabala nalazile nepripadajuće pločice za klasiranje drvnih sortimenata", navedeno je u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela.