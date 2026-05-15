Uhapšen Sarajlija, pronađene ukradene cigarete

Pripadnici Od‌jeljenja kriminalističke policije PU Novi Grad uhapsili su H.M. (31) iz Sarajeva zbog sumnje da je krao cigarete, duvan, kafu i hranu.

Njega terete da je počinio više krivičnih d‌jela teške krađe na području Novog Grada, i to na štetu nekoliko prodajnih objekata istog maloprodajnog lanca.

"Prilikom pretresa kuće koju koristi osumnjičeni pronađeni su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih d‌jela, prvenstveno cigarete, duhan, kafa, te različiti prehrambeni proizvodi", saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi, prenose Nezavisne.