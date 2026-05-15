Poznati fudbaler krvnički pretučen zbog slavne glumice

Лукас Тореира из Галатасараја слави након што је постигао трећи гол за свој тим током утакмице турске Суперлиге између Галатасараја и Фенербахчеа у Истанбулу, Турска.
Foto: Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra (STF)

Fudbaler Galatasaraja Lukas Toreira (30) doživio je neprijatnost u Istanbulu, pošto je napadnut ispred jednog tržnog centra u Bejogluu.

Urugvajski vezista navodno je bio u društvu prijatelja kada mu je prišao muškarac i fizički ga napao.

Prema pisanju uglednog britanskog portala "San", koji se poziva na turske medije, bivši igrač Arsenala, Atletiko Madrida, Fiorentine i nekoliko drugih klubova je više puta udaren u predjelu lica ispred jednog bara.

Nakon incidenta napadač je pokušao da pobjegne taksijem, ali ga je policija ubrzo zaustavila i privela. Takođe, lokalni mediji navode da je muškarcu već ranije bila izrečena zabrana prilaska urugvajskom fudbaleru zbog prethodnih prijetnji.

Iza svega se navodno krije opsesija turskom glumicom i modelom Devrim Ozkan, koja je ranije povezivana sa fudbalerom Galatasaraja. Napadač, identifikovan kao Burak Doan, već je ranije imao sukobe sa Toreirom i njegovim vozačem, a napad je, kako se navodi, bio unaprijed isplaniran.

Poslije hapšenja, osumnjičeni je navodno priznao motive policiji.

"Kada sam prije oko godinu dana vidio fotografije Devrim Ozkan sa njim, počeo sam da ga mrzim", rekao je napadač istražiteljima, prenose turski mediji.

Toreira iza sebe ima veoma uspješan period u Galatasaraju. Iskusni vezista osvojio je četiri titule prvaka Turske, a klub iz Istanbula i ove sezone uspio je da odbrani tron, pošto je u završnici šampionata sačuvao prednost u odnosu na velikog rivala Fenerbahče, prenosi Sportinjo.

