Žestoka svađa Alegrija i Ibrahimovića

14.05.2026 15:20

Главни тренер Милана, Масимилијано Алегри, реагује током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Удинезеа, у Милану, Италија, субота, 11. април 2026.
Foto: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Žestok sukob u Milanu mogao bi da dovede do raspada projekta na "San Siru", pošto mediji tvrde da je trener Masimilijano Alegri odlučio da napusti klub zbog narušenog odnosa sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Prema pisanju "Korijere dela Sera", odnos između Alegrija i Ibrahimovića praktično više ne postoji, a kulminacija sukoba dogodila se poslije poraza od Napolija početkom aprila.

Navodno je rasprava izbila tokom razgovora o izboru trećeg golmana za narednu sezonu, ali italijanski mediji tvrde da su problemi između dvojice nekadašnjih saradnika mnogo dublji.

Milan je sezonu dugo držao pod kontrolom, imao je niz od 24 utakmice bez poraza, ali je potpuni pad forme od aprila ozbiljno ugrozio plasman u Ligu šampiona.

Klub je trenutno četvrti na tabeli, sa istim brojem bodova kao Roma i samo dva više od Koma, koji predvodi Sesk Fabregas.

Atmosfera u klubu dodatno je pogoršana nakon navodnog incidenta između Alegrija i Ibrahimovića. Italijanski mediji navode da se Ibrahimović poslije sukoba nedjeljama nije pojavljivao u trening centru Milana, dok je dio uprave, uključujući Đorđa Furlanija, Iglija Tarea i Džefrija Monakadu, pod velikim pritiskom zbog rezultata ekipe.

"Korijere dela Sera" piše i da tenzije između Alegrija i Ibrahimovića traju još iz vremena njihovog prvog zajedničkog mandata u Milanu, kada je Šveđanin bio jedan od lidera tima.

Navodno je treneru posebno zasmetao Ibrahimovićev blizak odnos sa Antonijom Kasanom, jednim od najvećih kritičara kluba posljednjih godina.

Dodatni problem nastao je kada je Ibrahimović, prema istim izvorima, počeo direktno da daje taktičke savjete pojedinim igračima, među kojima su Jusuf Fofana i Rafael Leao, mimo stručnog štaba.

Italijanski mediji tvrde da je Alegri sada ozbiljno riješen da napusti Milan bez obzira na to da li će klub izboriti plasman u Ligu šampiona.

Istovremeno, njegovo ime se sve češće pominje kao moguće rješenje za novog selektora Italije, ukoliko dođe do promjena u vrhu Fudbalskog saveza Italije.

(b92)

