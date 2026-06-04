Isti pilot dva puta oboren u mjesec dana

Američki pilot lovca-bombardera F-15E Strajk igl, čiji je avion 3. aprila oboren iznad Irana, prethodno je preživio i gubitak drugog aviona u incidentu prijateljske vatre iznad Kuvajta, objavili su američki mediji.

Prema navodima portala "Haj sajd”, koje je kasnije potvrdio i "Si-Bi-Es njuz" pozivajući se na dva izvora upoznata sa okolnostima oba slučaja, riječ je o istom pilotu koji je dva puta za manje od pet nedjelja bio primoran da se katapultira iz borbenog aviona.

Region Slovenija dobila novu Vladu: Skupština donijela prelomnu odluku

Ime pilota nije objavljeno. Američki mediji navode da je on gotovo sigurno prvi pilot američkog ratnog vazduhoplovstva koji je oboren dva puta u okviru iste vojne kampanje još od Vijetnamskog rata.

Prvi incident dogodio se početkom marta, kada su tri američka aviona F-15E oborena iznad Kuvajta u incidentu prijateljske vatre. Svih šest članova posada se bezbjedno katapultiralo i kasnije su pronađeni u stabilnom stanju.

Nešto više od mjesec dana kasnije, jedan od pilota iz tog incidenta ponovo je učestvovao u borbenoj misiji, ovoga puta iznad Irana. Njegov F-15E je 3. aprila pogođen iranskom protivvazdušnom raketom, poslije čega se posada katapultirala iznad iranske teritorije.

Američka vojska je zatim pokrenula operaciju potrage i spasavanja. Jedan član posade pronađen je nekoliko sati poslije katapultiranja, dok se drugi, prema izvještajima, krio skoro dva dana prije evakuacije.

Gradovi i opštine Ćosić: 1,2 miliona KM od Vlade za projekte u Istočnom Sarajevu

Načelnik Združenog generalštaba američke vojske, general Den Kejn, poslije spasavanja je pohvalio postupke posade, navodeći da se hrabrost pilota i operatera sistema naoružanja, koji su bili izolovani i izbjegavali neprijatelja, "ne može dovoljno naglasiti”.

Pentagon je pitanja novinara uputio Centralnoj komandi SAD, koja je odbila da komentariše navode da je isti pilot preživio oba obaranja.

Penzionisani general-potpukovnik američkog vazduhoplovstva Dejvid Deptula izjavio je za Si-Bi-Es njuz da se ne sjeća sličnog slučaja u kojem je pilot oboren u dva odvojena incidenta tokom jedne vojne kampanje.

"To je kao da grom dva puta udari u isto mjesto”, rekao je Deptula, prenosi "Politika".