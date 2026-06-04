Logo
Large banner

Isti pilot dva puta oboren u mjesec dana

Autor:

ATV
04.06.2026 18:09

Komentari:

0
Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану
Foto: Screenshot / X

Američki pilot lovca-bombardera F-15E Strajk igl, čiji je avion 3. aprila oboren iznad Irana, prethodno je preživio i gubitak drugog aviona u incidentu prijateljske vatre iznad Kuvajta, objavili su američki mediji.

Prema navodima portala "Haj sajd”, koje je kasnije potvrdio i "Si-Bi-Es njuz" pozivajući se na dva izvora upoznata sa okolnostima oba slučaja, riječ je o istom pilotu koji je dva puta za manje od pet nedjelja bio primoran da se katapultira iz borbenog aviona.

Словенија-270925

Region

Slovenija dobila novu Vladu: Skupština donijela prelomnu odluku

Ime pilota nije objavljeno. Američki mediji navode da je on gotovo sigurno prvi pilot američkog ratnog vazduhoplovstva koji je oboren dva puta u okviru iste vojne kampanje još od Vijetnamskog rata.

Prvi incident dogodio se početkom marta, kada su tri američka aviona F-15E oborena iznad Kuvajta u incidentu prijateljske vatre. Svih šest članova posada se bezbjedno katapultiralo i kasnije su pronađeni u stabilnom stanju.

Nešto više od mjesec dana kasnije, jedan od pilota iz tog incidenta ponovo je učestvovao u borbenoj misiji, ovoga puta iznad Irana. Njegov F-15E je 3. aprila pogođen iranskom protivvazdušnom raketom, poslije čega se posada katapultirala iznad iranske teritorije.

Američka vojska je zatim pokrenula operaciju potrage i spasavanja. Jedan član posade pronađen je nekoliko sati poslije katapultiranja, dok se drugi, prema izvještajima, krio skoro dva dana prije evakuacije.

Љубиша Ћосић

Gradovi i opštine

Ćosić: 1,2 miliona KM od Vlade za projekte u Istočnom Sarajevu

Načelnik Združenog generalštaba američke vojske, general Den Kejn, poslije spasavanja je pohvalio postupke posade, navodeći da se hrabrost pilota i operatera sistema naoružanja, koji su bili izolovani i izbjegavali neprijatelja, "ne može dovoljno naglasiti”.

Pentagon je pitanja novinara uputio Centralnoj komandi SAD, koja je odbila da komentariše navode da je isti pilot preživio oba obaranja.

Penzionisani general-potpukovnik američkog vazduhoplovstva Dejvid Deptula izjavio je za Si-Bi-Es njuz da se ne sjeća sličnog slučaja u kojem je pilot oboren u dva odvojena incidenta tokom jedne vojne kampanje.

"To je kao da grom dva puta udari u isto mjesto”, rekao je Deptula, prenosi "Politika".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама

Srbija

Stado ovaca bukvalno "isparilo" iz voćnjaka: Porodica iz Kragujevca na mukama

1 h

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић

BiH

Stevandić nakon sjednice PIK-a: Hoće li Bošnjaci shvatiti?

1 h

0
Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

Ekonomija

Povlači se hrana za svinje, pronađena opasna bakterija

1 h

0
Новац заплијењен у акцији Кандидат

Hronika

ATV saznaje ko je uhapšen u akciji ''Kandidat'' - pogledajte šta je zaplijenjeno

1 h

1

Više iz rubrike

Пољански упозорио: Напад на Санкт Петербург могао би довести до сукоба Русије и НАТО-а

Svijet

Poljanski upozorio: Napad na Sankt Peterburg mogao bi dovesti do sukoba Rusije i NATO-a

2 h

1
Затворен шахт.

Svijet

Dječak pronađen mrtav u šahtu: Rumunska policija zatekla stravičan prizor

2 h

0
Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал

Svijet

Nadzorna kamera sa aerodroma u Kuvajtu zabilježila udar drona: Razoren cijeli terminal

6 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО: У комби затворили четворицу радника па их живе запалили!

Svijet

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: U kombi zatvorili četvoricu radnika pa ih žive zapalili!

7 h

0

  • Najnovije

18

58

Centralne vijesti, 04.06.2026.

18

34

Trišić Babić: Sada je vrijeme

18

32

Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

18

28

Ukleti dvorac izronio iz stijene - krije tajne čuvenog viteza

18

16

Tadić: PIK sam sebe da doveo do poniženja, SB UN da preuzme kontrolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner