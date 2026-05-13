Pregovori u završnoj fazi: Murinjo uskoro preuzima Real Madrid

13.05.2026 20:23

Foto: Tanjug / AP / Armando Franca

Real Madrid bi nakon narednih predsjedničkih izbora zaista mogao da dobije novog/starog trenera.

Ukoliko Florentino Perez pobijedi na predstojećim izborima (što je vrlo vjerovatno), iskusni predsjednik će na mjesto trenera dovesti dobro poznato lice na "Santijago Bernabeu", Žozea Murinja.

Portugalski stručnjak i Perez utanačili su sve detalje, pregovori su u završnoj fazi i čeka se samo da Perez dobije na izborima kako bi se dolazak nekadašnjeg trenera "Galaktikosa" i ozvaničio.

Podsjetimo, Murinjo je već sjedio na klupi Real Madrida u periodu od 2010. do 2013. godine. Trenutno je šef stručnog štaba Benfike, ali je vrlo izvjesno da će mu posljednje kolo portugalskog prvenstva zapravo biti i posljednja utakmica na klupi lisabonskog tima.

U karijeri Murinjo je bio trener Porta, Intera, Real Madrida, Fenerbahčea, Rome, Real Madrida...

(Telegraf)

