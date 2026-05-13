Pregovori u završnoj fazi: Murinjo uskoro preuzima Real Madrid

Ukoliko Florentino Perez pobijedi na predstojećim izborima (što je vrlo vjerovatno), iskusni predsjednik će na mjesto trenera dovesti dobro poznato lice na "Santijago Bernabeu", Žozea Murinja.

Portugalski stručnjak i Perez utanačili su sve detalje, pregovori su u završnoj fazi i čeka se samo da Perez dobije na izborima kako bi se dolazak nekadašnjeg trenera "Galaktikosa" i ozvaničio.

Podsjetimo, Murinjo je već sjedio na klupi Real Madrida u periodu od 2010. do 2013. godine. Trenutno je šef stručnog štaba Benfike, ali je vrlo izvjesno da će mu posljednje kolo portugalskog prvenstva zapravo biti i posljednja utakmica na klupi lisabonskog tima.

U karijeri Murinjo je bio trener Porta, Intera, Real Madrida, Fenerbahčea, Rome, Real Madrida...

(Telegraf)