Sjajan početak za Republiku Srpsku na Evropskom školskom futsal prvenstvu

Autor:

Nikola Lučić
11.05.2026 21:48

Сјајан почетак за Републику Српску на Европском школском футсал првенству
Foto: ATV

Selekcije Republike Srpske imale su početak iz snova na Evropskom školskom futsal prvenstvu u Banjaluci.

Prvu pobjedu donijela je reprezentacija koju čine učenici srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin iz Dervente protiv vršnjaka iz Crne Gore sa 3:0, da bi potom učenici bijeljinske gimnazije „Filip Višnjić“ savladali Moldaviju sa ubjedljivih 6:0.

Na Evropski šampionat u Banjaluku pristiglo je oko 250 učesnika iz 11 zemalja. Među njima i reprezentacija Češke koja ima samo riječi hvale za organizaciju.

Utakmice se igraju u dvoranama Borik, Centar, Farmaprom i sportskoj sali Osnovne škole Sveti Sava. Prvenstvo traje do 16. maja kada je na programu konačan rasplet.

