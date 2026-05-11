Borba za fotelje razbila prividno opoziciono jedinstvo

Pokušavali su govoriti o jedinstvu, sastajali se, pregovarali, dogovarali, nerijetko i bez prisustva medija. I tako sve do prve krivine. Jer, iza tih zatvorenih vrata pojedinačno su se testirale kandidature i povlačile linije lojalnosti.

Jučerašnjem i današnjem sastanku PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska prethodilo je mnogo igre i manipulacije u pozadini - javno je prethodio poziv Branislava Borenovića na društvenim mrežama da PDP i Pokret Sigurna Srpska hitno zasjedaju kako bi se definisale kandidature za oktobar. Pratila je i podrška Igora Radojičića - takođe na društvenim mrežama.

"Pozivam predsjednika Stanivukovića da što prije zakaže sastanke Predsjedništva i Glavnog odbora PDP-a i PSS-a kako bi zauzeli jasne stavove u vezi nastupa na predstojećim izborima. Pošto su druge partije već donijele odluke o svojim kandidatima, svoj stav trebaju zauzeti i zvanični organi Partije demokratskog progresa i Pokreta Sigurna Srpska čiji je PDP jedan od najznačajnijih osnivača", naveo je Borenović.

"Slažem se sa kolegom Borenovićem. Osnivači PSS-a, uključujući Nezavisni pokret 'Svojim putem', ali i Glavni odbor Pokreta 'Sigurna Srpska', trebaju što prije održati sjednice i donijeti jasne odluke o kandidaturama za predstojeće izbore. Jedinstvo opozicije jeste važno, ali i naši stavovi moraju biti jasni", dodao je Radojičić.

Jedni pričaju o jedinstvu, drugi već govore o ucjenama, pritiscima i političkom preuzimanju SDS-a. U opoziciji zato sve češće koriste riječ koju su do juče izbjegavali - izdaja. Posebno nakon spekulacija da bi povlačenje Branka Blanuše u korist Stanivukovića moglo izazvati potpuni raspad unutar SDS-a, stranke koja već mjesecima balansira između više ozbiljnih frakcija. Branko Blanuša se, kako kažu iz SDS-a, ipak, bar za sada, odnosno do danas poznatih stavova neće povući.

"Ja sam im rekao jasno, kao član delegacije da je naš stav Glavnom odbora da je Branko Blanuša kandidat za predsjednika i tačka! Mi stalno iz izbora u izbore, posljednjih izbornih ciklusa imamo situaciju u javnosti da se kreira javno mnjenje na način SNSD je sada gotov. Ove izbore ako izgube raspašće se i slično. Iz izbora u izbore oni rastu, a mi slabimo. Ja sada kažem – sljedeći izborni ciklus je važan ali za opoziciju, konkretno za SDS", kaže Jovica Radulović.

"Opozicija posljednjih dvadeset godina izlazi na izbore sa zajedničkim kandidatom i “ujedinjena” i gubi, kucnuo je čas da u bitku idemo razjedinjeni", rekao je Ljubiša Petrović, član Predsjedništva SDS-a i gradonačelnik Bijeljine.

Ako je suditi po porukama koje posljednjih dana dolaze iz opozicionih redova, borba protiv SNSD-a polako pada u drugi plan. Borba se, moglo bi se reći vodi unutar same opozicije. Današnjoj sjednici PSS-a prethodila je vrlo otvorena objava Bojana Kresojevića.

"Da je Draško Stanivuković izgubio na prijevremenim predsjedničkim izborima ne bi dobio podršku opozicije da bud kandidat na predsjedničkim izborima narednih 25 godina. Blanuša je izgubio na prijevremenim izborima u novembru kada je Banjaluka donijela 15hiljada razlike. Prije Draškovog dolaska ni jedan kandidat za inokosnu funkciju nije ostvario razliku veću od 10 hiljada glasova. Draško je pobijedio za gradonačelnika Banjaluke 2020.godine kada je Blanuša podržao protivničkog kandidata", rekao je Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini.

Iste te godine, ali i godinu ranije, 2019. Igor Crnadak kao jedan od glavnih ljudi u timu koji je, između ostalog i predložio Stanivukovića za gradonačelnika grada na Vrbasu, sada kaže da je tih godina jedini cilj bio poraz Igora Radojčića. To bi, kako i sam kaže, bio glavni korak ka rušenju SNSD-a. Očigledno sa mladim Stanivukovićem i saradnicima Crnadak nije uspio pronaći zajednički jezik. Dalje će, svakako svojim putem. Ali ne Radojičićevim.

"I ja vas sad pitam kako ja da kod istih tih ljudi, pa nisu ovi ljudi iz Banjaluke otišli u Bangladeš i dovedeni neki drugi ljudi. To su isti oni ljudi, moje komšije, sugrađani.. i ja sad treba da idem kod njih i kažem ,,e, sjećate se onog Radojčića što smo ga otjerali prije 5 godina? E, on vam je najbolje rješenje da sada vodi Republiku Srpsku. Pa, ja to ne mogu", kaže Igor Crnadak, predsjednik novoosnovane stranke PDP Republika Srpska.

Crnadak kroz, moglo bi se reći dvosmisleni tvit, nakon sjednice Predsjedništva PDP-a govori o "lažnom skladu". Poznato je već da su zbog trzavica sa početka ove priče odbornici PDP-a "okrenuli leđa" Raduloviću. Nije tu kraj. Na terenu, kruže i priče o skupljanju potpisa i tihom prebrojavanju lojalnih.

"Kada neko stalno ponavlja kako je kod njega sve sjajno i skladno, kako je jak i snažan, odmah znate da nešto ne štim. Iako novac može mnogo toga da kupi, da bude veoma zavodljiv i primamljiv, biti svoj čovjek i biti slobodan, to nema cijenu", kaže Crnadak.

"Nakon gostovanja Jovice Radulovića u podkastu, danas naprasno odbornici PSS/PDP po nagovoru gazde napuštaju skupštinsku većinu u Modriči. Takao će proći svako ko se suprotstavi Drašku. Mi iz Sindikata smo to vidjeli kada je na pravdi Boga bez posla ostavio predstavnika Sindikata. Zlo", naveo je Božo Marić, predsjednik Sindikata radnika u javnoj upravi.

Kandidature još nisu zvanično objavljene, a rat za fotelje već je počeo. Umjesto borbe protiv vlasti, kako su je bar do sada predstavljali, opozicija je otvorila unutrašnji front. Današnja sjednica privukla je mnogo pažnje, ali najvažnija desiće se za dva dana. Tada će o kandidatima zasijedati Glavni odbor Srpske demokratske stranke.