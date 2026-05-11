Kresojević isprozivao Blanušu: Tražimo li kandidata ili budućeg predsjednika Srpske

Prethodnih dana sve je glasnija priča da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ima tajni plan i da bi mogao povući neočekivan potez i prije konačnog dogovora sa SDS-om.

U centru pažnje nalazi se upravo Stanivuković i njegove naredne političke odluke, kao i Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predstojeće izbore.

Glavni odbor SDS-a davno je donio odluku da Blanuša bude kandidat za predsjednika Srpske, ali nisu svi iz opozicije saglasni s tom najavom.

Poslanik PDP-a Bojan Kresojević potvrdio je nezadovoljstvo kandidaturom Branka Blanuše te podsjetio da je izgubio na prijevremenim izborima u novembru 2025. godine.

"Da li tražimo kandidata za predsjednika ili budućeg predsjednika Republike Srpske?", upitao je Kresojević.

Kresojević je podsjetio da je Stanivuković pobijedio za gradonačelnika Banjaluke 2020. godine kada je Blanuša podržao protivničkog kandidata i ponovo 2024. godine kada je Blanuša, takođe, podržao protivničkog kandidata.

"Da je Draško izgubio na prijevremenim izborima ne bi dobio podršku opozicije da se kandiduje za predsjednika u narednih 25 godina?!

Blanuša je izgubio na prijevremenim izborima u novembru 2025. godine kada je Banjaluka donijela razliku od 15.000 glasova. Prije Draškovog dolaska nijedan opozicioni kandidat u posljednjih 20 godina nije ostvario razliku veću od 10.000 glasova", rekao je Kresojević.

Sve je jasnije je da su u opoziciji pojačani unutrašnji politički pritisci i redefinisanje odnosa snaga zbog čega se sve glasnije govori o njihovom raskolu.

Naredni period mogao bi donijeti nova pregrupisavanja unutar opozicije, ali i potencijalno produbljivanje postojećih pod‌jela, što bi se moglo odraziti i na konačan ishod izbora u oktobru.