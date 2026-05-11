Minić sa komandantom EUFOR-a: Srpska ostaje garant bezbjednosti i stabilnosti

11.05.2026 12:50

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на састанку са командантом ЕУФОР-а, генерал мајора Маурициа Фронду.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić primio je danas u nastupnu posjetu komandanta EUFOR-a, general majora Mauricia Frondu.

Tokom sastanka, premijer Minić iskazao je potpunu posvećenost institucija Republike Srpske osiguravanju bezbjednog i stabilnog okruženja, te pozdravio aktivnosti EUFOR-a koje vode prema tom cilju.

On je istakao da očuvanje stabilnog okruženja ostaje primarni zadatak svih agencija za provođenje zakona, navodeći da je od velike važnosti da se zadrži partnerski odnos sa Misijom EUFOR-a u smislu podržavanja ovih nastojanja.

S druge strane, general Fronda opisao je bezbjedonosnu situaciju u BiH kao mirnu i stabilnu, te naglasio da će EUFOR i u vremenu pred nama ostati snažno posvećen osiguranju svoje misije.

