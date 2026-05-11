Radulović udario po Stanivukoviću: Ovo je ucjena zbog kandidature!

11.05.2026 12:38

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Najava, koju sam vidio u medijima, PDP-ovih odbornika da će napustiti skupštinsku većinu u Modriči je ucjena i pokušaj da se utiče na odluke SDS-a vezano za kandidature na predstojećim opštim izborima, rekao je načelnik Modriče Jovica Radulović komentarišući informaciju da su tri odbornika PDP-a napustila skupštinsku većinu.

Saga oko skupštinske većine u Modriči traje duže vrijeme. Posljednji put nije bilo većina 12. marta, a i tada Radulovićeve prijedloge nisu podržali odbornici PDP-a Vedran Čakarević, Milutin Popović i Mladen Vidović.

Јовица Радуловић

Republika Srpska

Odbornici PDP-a "okrenuli leđa" Raduloviću

Sada, prema informacijama portala Provjereno, nakon posjete Draška Stanivukovića Modriči i opštinskom odboru pokreta "Sigurna Srpska", odlučeno je da, ukoliko SDS ne podrži Stanivukovića kao kandidata za predsjednika Republike Srpske, odbornici PDP-a definitivno napuste skupštinsku većinu.

Radulović kaže da nije dobio ništa zvanično i da je informaciju pročitao u medijima, a nakon posjete Stanivukovića Modriči.

- Svi zahtjevi odbornika PDP-a, odnosno PSS-a, su ispunjeni, pa čak i više od toga. Ne vidim drugi razlog za nezadovoljstvo, nego upravo činjenicu da nam predstoji Glavni odbor SDS-a gdje će se razmatrati kandidature za opšte izbore - kaže Radulović.

On je pozvao PDP da, ukoliko već planiraju napustiti većinu, podnesu ostavke na sve funkcije u opštini.

- Pozivam onda njihove direktore da podnesu ostavke u predškolskoj ustanovi "Naša radost", u Razvojnoj agenciji opštine i bazenu - rekao je Radulović.

Na pitanje da li ovo vidi kao ucjenu na njega kao predsjednika Glavnog odbora SDS-a, Radulović kratko i direktno odgovara: "Apsolutno".

- Ovo se ne može tumačiti drugačije nego kao vid pritiska uoči predstojećeg glasanja na stranačkim organima SDS-a - rekao je Radulović.

(Provjereno)

