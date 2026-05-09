Šta se dešava u PSS: Komuniciraju preko društvenih mreža?

ATV
09.05.2026 16:47

10
Foto: Facebook

Već neko vrijeme u opoziciji se koplja lome oko kandidata za predstojeće parlamentarne izbore, a više imena je u igri.

Glavni odbor SDS-a davno je donio odluku da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Srpske, međutim, nisu svi iz opozicije saglasni s tom najavom.

Nije tajna da na istu funkciju "puca" i lider Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković, zbog čega se sve glasnije govori o raskolu u opoziciji. Protiv Stanivukovićevog ulaska u trku za predsjednika Srpske je i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji, pak, želi da se kandiduje za člana Predsjedništva BiH.

U SDS-u su najavili da će sjednica Glavnog odbora stranke, na kojoj bi se trebalo govoriti o kandidaturama, biti održana u srijedu.

Ipak, čini se da će Stanivukovićev PSS da preduhitri SDS. Naravno, ako sam Stanivuković odgovori na pozive svojih najbližih saradnika.

Šta se dešava?

Naime, Stanivuković je od Igora Radojičića i Branislava Borenovića dobio poziv da sazove sjednicu Glavnog odbora PSS-a, ali na, do sada, neviđen način.

Njih dvojica su taj poziv uputili preko društvenih mreža.

"Osnivači PSS, uključujući Nezavisni pokret Svojim putem, ali i Glavni odbor Pokreta Sigurna Srpska, trebaju što prije održati sjednice i donijeti jasne odluke o kandidaturama za predstojeće izbore. Jedinstvo opozicije jeste važno, ali i naši stavovi moraju biti jasni. Nezavisni pokret Svojim putem će svoje prijedloge i ciljeve utvrditi u ponedjeljak, uključujući stav o pojedinačnim kandidaturama za opšte izbore 2026", napisao je Radojičić na mreži Iks.

Gotovo u istom momentu, putem istog kanala, poziv Stanivukoviću je uputio i Borenović.

"Pozivam predsjednika Stanivukovića da što prije zakaže sastanke Predsjedništva i Glavnog odbora PDP i PSS kako bi zauzeli jasne stavove u vezi nastupa na predstojećim izborima. Pošto su druge partije već donijele odluke o svojim kandidatima, svoj stav trebaju zauzeti i zvanični organi Partije demokratskog progresa i PSS čiji je PDP jedan od najznačajnijih osnivača", napisao je Borenović.

Iz ovih poruka jasno je da Stanivukovićevi saradnici očigledno žele da preduhitre SDS i izađu sa svojim kandidatima prije te stranke.

Ono što je pitanje u ovom slučaju - "šta se dešava u Stanivukovićevom pokretu pa komuniciraju na ovakav način, umjesto zvaničnim stranačkim kanalima?".

