Logo
Large banner

Dodik čestitao Kalabuhovu: Srpski narod uvijek na pravoj strani istine

Autor:

ATV
09.05.2026 16:24

Komentari:

0
Додик честитао Калабухову: Српски народ увијек на правој страни истине
Foto: Milorad Dodik/X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je ambasadoru Ruske Federacije u BiH Igoru Kalabuhovu za odlično organizovanu svečanu akademiju "Pamtimo i ponosimo se" u čast Dana pobjede nad fašizmom.

Dodik je naglasio da je srpski narod kroz istoriju uvijek bio na pravoj strani, onoj koja se borila za slobodu i ravnopravnost, a protiv zla i tiranije.

"Zato s ponosom ističemo naš ogroman doprinos pobjedi nad fašizmom, ali izražavamo zahvalnost svima koji su podnijeli ogromnu žrtvu u toj borbi, prije svega Rusiji i ruskom narodu", napisao je Dodik mreži Iks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Igor Kalabuhov

Milorad Dodik

Dan pobjede nad fašizmom

Rusija

svečana akademija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Страшна трагедија у стану: Дијете убила струја

Srbija

Strašna tragedija u stanu: Dijete ubila struja

2 h

0
Болница преглед

Zdravlje

Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste

2 h

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Svijet

Putinova čestitka Lukašenku: Suprotstavimo se pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca

2 h

0
На ивици терена: Најбоље од 7. сезоне

Emisije

Na ivici terena: Najbolje od 7. sezone

2 h

0

Više iz rubrike

Сусрет Милорада Додика и Сергеја Лаврова у Москви на Дан побједе

Republika Srpska

Dodik sa Lavrovom: Nastavljamo jačati saradnju

3 h

0
Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

Republika Srpska

Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

3 h

2
Делегација Српске у Москви на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина

Republika Srpska

Delegacija Srpske u Kremlju dočekana uz najviše počasti

4 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

4 h

0

  • Najnovije

18

52

Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

18

39

Poginuo član poznatog srpskog benda

18

30

Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

18

25

Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

18

20

Karan s Putinom: Osjećamo bratstvo između naših naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner