Logo
Large banner

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

Autor:

ATV
09.05.2026 14:47

Komentari:

0
Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Foča mjesto u kojem je sjedinjeno sve ono što je potrebno čovjek.

Minić je u govoru na svečanoj sjednici Skupštine opštine Foča nakon što mu je uručena Povelja opštine poručio da će se založiti da se projekat rekonstrukcije putnog pravca Foča-Šćepan polje završi bez žalbi i zastoja.

"Foča nije samo univerzitetski, bolnički, studentski i turistički centar, već mjesto koje je uspjelo da spoji duhovno, obrazovno i medicinsko", istakao je Minić.

Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

Dodao je da u Foči boravi veliki broj studenata iz 38 zemalja svijeta, što govori o tome da je ova lokalna zajednica spremna da dočeka djecu iz cijelog svijeta, iako je to izazov.

Minić je istakao da je Vlada dala dodatnu energiju kako bi bili realizovani važni projekti za Foču, naročito u zdravstvenom sektoru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Foča

povelja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Министар правде Републике Српске и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак учествовао је у Бањалуци у маршу "Бесмртног пука", организованом поводом обиљежавања 9. маја — Дана побједе над фашизмом, а потом је присуствовао и свечаном пријему који је организовао амбасадор Руске Федерације у БиХ Његова екселенција Игор Калабухов.

Republika Srpska

Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

42 min

3
Калабухов: Његовати тековине херојске борбе

Republika Srpska

Kalabuhov: Njegovati tekovine herojske borbe

1 h

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик у Русији, 09.05.2026.

Republika Srpska

Dodik: Rusi i Srbi stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije

1 h

0
Синиша Каран у Москви на Дан побједе

Republika Srpska

Karan iz Moskve: Ukazano nam je veliko poštovanje

2 h

0

  • Najnovije

15

09

Dobio Panini album i odmah pronašao greške

15

05

Gorile dvije fabrike metala, Holanđanima savjetovano da zatvore prozore

14

54

Delegacija Srpske u Kremlju dočekana uz najviše počasti

14

47

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

14

28

Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner