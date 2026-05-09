Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Foča mjesto u kojem je sjedinjeno sve ono što je potrebno čovjek.

Minić je u govoru na svečanoj sjednici Skupštine opštine Foča nakon što mu je uručena Povelja opštine poručio da će se založiti da se projekat rekonstrukcije putnog pravca Foča-Šćepan polje završi bez žalbi i zastoja.

"Foča nije samo univerzitetski, bolnički, studentski i turistički centar, već mjesto koje je uspjelo da spoji duhovno, obrazovno i medicinsko", istakao je Minić.

Republika Srpska Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

Dodao je da u Foči boravi veliki broj studenata iz 38 zemalja svijeta, što govori o tome da je ova lokalna zajednica spremna da dočeka djecu iz cijelog svijeta, iako je to izazov.

Minić je istakao da je Vlada dala dodatnu energiju kako bi bili realizovani važni projekti za Foču, naročito u zdravstvenom sektoru.