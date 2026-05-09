Kalabuhov: Njegovati tekovine herojske borbe

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov istakao jeda je izuzetno važno što srpski i ruski narod u Banjaluci zajednički obilježavaju 9. maj, jer tekovine herojske borbe moraju biti njegovane.
"Ovo je naš zajednički praznik, a posebno me raduje što mladi ljudi poštuju tekovine antifašističke borbe", rekao je Kalabuhov.
Kalabuhov je na obilježavanju 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom istakao da je Crvena armija donijela slobodu Evropi i mnogim narodima.
"Zajednički branimo prave vrijednosti i siguran sam da će tako i ostati", naglasio je Kalabuhov.
Naveo je da je veoma važno što će u Moskvi danas razgovarati predsjednik Rusije Vladimir Putin i rukovodstvo Republike Srpske.
"Vjerujem da će to biti prilika za nove planove za saradnju u politici, privredi, poljoprivredi i nauci. To je još jedan dokaz trajnosti našeg prijateljstva", poručio je Kalabuhov.
