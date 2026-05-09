Karan iz Moskve: Ukazano nam je veliko poštovanje

Predsjednik Republike Srpske Siniša Kran istakao je, nakon prijema kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, da je učešćem na paradi u Moskvi Srpska potvrdila istorijski, sadašnji, ali i budući prijateljski odnos sa ruskim narodom.

"Upravo smo nakon završene veličanstvene parade na prijemu. Nama je ovdje ukazano veliko poštovanje, ovo je prikaz i doprinos ideji, istoriji pamćenja. Danas u vrijeme kada imamo pokušaje revizije istorije, ovo je manifestacija na kojoj se daje počast onima koji su dali svoje živote za slobodu", poručio je predsjednik Srpske.

"Naše rukovodstvo je danas pokazalo istorijski, sadašnji i budući, prijateljski odnos sa ruskim narodom", dodao je Karan.