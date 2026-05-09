Karan, Dodik i Stevandić na prijemu kod Putina

Predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je upriličio za strane zvaničnike.

Ruski predsjednik je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom.

Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske bio je jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik SNSD-a jutros su bili na pozdravu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kremlju.

Na Crvenom trgu u Moskvi održana je velika Parada pobjede, u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Na počasnoj tribini, među brojim stranim gostima, nalazila se i delegacija Republike Srpske.

Nakon održane vojne parade, uslijedilo je polaganje vijenaca i cvijeća na Grob neznanog junaka.