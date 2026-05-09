Karan, Dodik i Stevandić na prijemu kod Putina

Autor:ATV
Komentari:8
Predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je upriličio za strane zvaničnike.
Ruski predsjednik je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom.
Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske bio je jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik SNSD-a jutros su bili na pozdravu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kremlju.
Na Crvenom trgu u Moskvi održana je velika Parada pobjede, u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Na počasnoj tribini, među brojim stranim gostima, nalazila se i delegacija Republike Srpske.
Nakon održane vojne parade, uslijedilo je polaganje vijenaca i cvijeća na Grob neznanog junaka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h15
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
6 h4
Republika Srpska
6 h1
Najnovije
15
09
15
05
14
54
14
47
14
28
Trenutno na programu