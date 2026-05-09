Logo
Large banner

Završena Parada pobjede: Delegacija Srpske položila cvijeće na Grob neznanog junaka

Autor:

ATV
09.05.2026 10:09

Komentari:

0
На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом.
Foto: ATV

Na Crvenom trgu u Moskvi održana je velika Parada pobjede, u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Na počasnoj tribini, među brojim stranim gostima, nalazila se i delegacija Republike Srpske.

Nakon održane vojne parade, uslijedilo je polaganje vijenaca i cvijeća na Grob neznanog junaka.

Cvijeće su položili i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Делегација Српске положила цвијеће
Delegacija Srpske položila cvijeće

Paradu su zatvorili šest jurišnih aviona Su-25, koji boje nebo bojama zastave Ruske Federacije.

Pješadijske jedinice Oružanih snaga Rusije pozdravile su okupljene goste na Crvenom trgu u Moskvi, u okviru svečane parade povodom Dana pobjede nad fašizmom u drugom svjetskom ratu.

Svečani marš vojske predvodio je komandant parade, Heroj Ruske Federacije, general-pukovnik Andrej Mordvičov.

Paradu su otvorili kadeti Vojnog instituta vojnih dirigenata Vojnog univerziteta "Knez Aleksandar Nevski", a tom paradnom jedinicom komanduje pukovnik Sergej Vovk.

Pored tribina prošle su grupe sa državnom zastavom Ruske Federacije, zastavom Oružanih snaga Rusije i Zastavom pobjede. Grupu je pratila počasna garda tri roda vojske: kopnenih snaga, vazdušno-kosmičkih snaga i ratne mornarice - 154. Posebnog komandantskog Preobraženskog puka.

Делегација Српске у Москви

Republika Srpska

Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

Grupe su pratili kadeti Vojne akademije Oružanih snaga Ruske Federacije, pod komandom general-potpukovnika Olega Cekova. Paradne jedinice predvode Heroji Ruske Federacije, pukovnici Mirlan Džumagalijev i Zorigto Angarhajev.

Sa borbenim zastavama, svečanim maršom prošlo je 17 Heroja Ruske Federacije, kao i 83 nosilaca Ordena za hrabrost.

Prvi put u paradnom stroju, zajedno sa svojim saborcima, prošli su pripadnici jedinica bespilotnih sistema. Među njima je bio i Heroj Rusije, stariji poručnik Maksim Potašov.

Crvenim trgom prošla je i paradna jedinica Korejske narodne armije, pod komandom pukovnika Če Jong Huna.

Na Crvenom trgu je i Heroj Rusije, narednik Timofej Matvejev.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

Na kraju parade odsviran je marš "Oproštaj Slovenke", koji je nastao početkom 20. vijeka, a govori o ruskom vojniku koji odlazi u Prvi balkanski rat da pomogne braći Srbima.

Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin obraćajući se na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice Pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dan pobjede nad fašizmom

Moskva

Rusija

9. maj

vojna parada

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин се обраћа на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Svijet

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

1 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Horor u Italiji: Muž ubio Milenu, pa prerezao vene na grobu sina

1 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Svijet

Fico: U EU se iskrivljuje istorija, nema poštovanja prema Drugom svjetskom ratu

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp: Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre

2 h

0

  • Najnovije

10

41

Horoskop za 9. maj: Svaki znak danas nešto prerasta

10

25

Energo klub: Domaće energo aktuelnosti

10

09

Završena Parada pobjede: Delegacija Srpske položila cvijeće na Grob neznanog junaka

09

48

Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

09

42

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner