Tramp: Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre

09.05.2026 08:26

Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su se Rusija i Ukrajina složile sa njegovim prijedlogom o trodnevnom prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, ocjenjujući da bi to mogao da bude "početak kraja" rata.

"Pitao sam i predsjednik (Rusije, Vladimir) Putin se složio. Predsjednik Ukrajine, Volodimir) Zelenski se složio - obojica su se složili. I imamo mali vremenski period kada neće ubijati ljude. To je veoma dobro", rekao je Tramp u petak dok je napuštao Bijelu kuću kako bi prisustvovao večeri u svom golf klubu u Virdžiniji, prenio je AP.

Tramp je rekao da dogovor predviđa obustavu neprijateljstava i razmjenu po 1.000 ratnih zarobljenika sa svake strane.

Prema Trampovim riječima, prekid vatre trebalo bi da traje od danas do ponedjeljka i da uključuje "obustavu svih vojnih aktivnosti".

Rusija je ranije najavila jednostrani prekid vatre povodom Dana pobjede, ali su borbe, prema navodima, brzo nastavljene, uz međusobna optuživanja strana za kršenje primirja.

Zelenski je potvrdio dogovor i naveo da Ukrajina smatra razmjenu zarobljenika prioritetom, dok je u objavi na društvenim mrežama naglasio da su "životi ukrajinskih ratnih zarobljenika važniji od parade na Crvenom trgu".

Predsjednik Ukrajine je naknadno izdao dekret kojim se, kako je navedeno, ne planiraju napadi tokom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi, što je Kremlj odbacio kao "neozbiljno".

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ocenio je ukrajinske izjave kao "glupu šalu".

Uprkos najavi sporazuma, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da su diplomatski napori do sada dali ograničene rezultate i da su pregovori trenutno u zastoju, iako SAD ostaju spremne da učestvuju u posredovanju.

