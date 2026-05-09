Karan prvi kod Putina na dočeku

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan bio je jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

Šefovi delegacija danas prisustvuju obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom zajedno sa Putinom na Crvenom trgu.

Polaganje vijenaca na Grob neznanog junaka planirano za 10.50 časova, dok je prijem stranih delegacija u ime predsjednika Ruske Federacije planiran u 11.30 časova po moskovskom vremenu.

Republika Srpska Delegacija Srpske na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, sastanak sa Putinom

Po završetku ceremonija vezanih za Paradu pobjede, delegacija Republike Srpske, koju osim Karana, čine predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se sa Putinom.