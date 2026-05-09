Logo
Large banner

Delegacija Srpske na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, sastanak sa Putinom

09.05.2026 08:02

Komentari:

0
Делегација Српске на обиљежавању Дана побједе над фашизмом, састанак са Путином

Delegacija Republike Srpske je u Moskvi gdje će prisustvovati obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, nakon čega slijedi sastanak sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske Federacije.

U delegaciji Srpske su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Москва Дан побједе

Svijet

Velika vojna parada u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom

Sa Putinom će razgovarati o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu.

Podijeli:

Tagovi :

Delegacija Republike Srpske

Moskva

Dan pobjede nad fašizmom

Rusija

9. maj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Stigli izvještaji vještaka o zdravstvenom stanju generala Mladića

13 h

0
Болница Фоча

Republika Srpska

Vlada Srpske obezbijedila sredstva za Univerzitetsku bolnicu u Foči

15 h

3
Жељезнице Републике Српске, воз

Republika Srpska

Sastanak u Doboju: Željeznice Srpske će opstati, ali su neminovne promjene

17 h

1
Mehanizam u Hagu

Republika Srpska

Hag odbio sastanak sa delegacijom Srpske o zdravstvenom stanju Ratka Mladića

17 h

1

  • Najnovije

10

41

Horoskop za 9. maj: Svaki znak danas nešto prerasta

10

25

Energo klub: Domaće energo aktuelnosti

10

09

Završena Parada pobjede: Delegacija Srpske položila cvijeće na Grob neznanog junaka

09

48

Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

09

42

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner