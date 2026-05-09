Delegacija Srpske na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, sastanak sa Putinom

Delegacija Republike Srpske je u Moskvi gdje će prisustvovati obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, nakon čega slijedi sastanak sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske Federacije.

U delegaciji Srpske su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Sa Putinom će razgovarati o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu.